Armado com faca, homem tenta matar a ex-mulher e ainda enfrenta a polícia

Um homem foi preso em Farol acusado de ameaçar a ex-esposa com uma faca. No momento da abordagem ele ainda investiu com a faca contra os policiais, mas foi contido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h desse domingo. A mulher disse que o ex-companheiro foi até a casa dela, visivelmente embriagado e de posse de uma faca.

Com medo, ela fechou a porta da casa e se trancou no quarto, juntamente com seus filhos. Logo depois, o homem arrombou a porta da entrada e começou a chutar a porta do quarto, onde a mulher estava. Ele ainda deu diversas facadas na porta e tentou quebrar a janela para entrar no quarto, porém não conseguiu.

Quando a PM chegou o agressor já havia se evadido com os documentos pessoais e o celular da vítima. Temendo pela sua vida e a de seus filhos, a mulher saiu da residência e foi para a casa de um irmão. A equipe policial realizou buscas nos possíveis endereços do acusado, porém ele não foi localizado naquele momento.

Já por volta das 21h, os policiais receberam informações que o homem estava com uma faca na casa do irmão da vitima à procura da ex-mulher. Quando a equipe chegou ao local, o acusado foi em direção ao policiais para tentar golpeá-lo.

Foi necessário o uso de meios para conter as investidas do agressor, que foi desarmado e preso. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.