Veículo capota após estourar pneu e deixa dois feridos na rodovia PR 082

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado mais grave após o veículo GM/Ônix em que estavam estourar um dos pneus e capotar. O acidente ocorreu no início da noite desta quarta-feira na PR 082, entre Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol.

De acordo com as informações colhidas no local, o motorista foi atendido pelo Samu com suspeita de fratura em um dos braços e a passageira sofreu várias escoriações.

Ao capotar, o veículo com placas de Jardim Alegre foi parar fora pista, ficando com os pneus para cima. Equipes da Saúde de Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.

Eles foram encaminhados a princípio para o hospital de Quinta do Sol, mas deverão ser removidos para Maringá para serem avaliados por um médico que atende naquela cidade e que é parente das vítimas. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.