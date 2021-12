CM/Futsal contrata destaque da LNF 2021 e do Paranaense Série Ouro

Em tempos de Natal, o Campo Mourão Futsal vai presenteando sua apaixonada torcida com a contratação de reforços para a temporada seguinte, quando três importantes competições serão disputadas pelo carneiro tricolor: Liga Nacional, Copa do Brasil e Paranaense Série Ouro.

E quem também está chegando para vestir a camisa do Mais Tradicional do Paraná é o ala Malcom, de 22 anos, uma das revelações da Liga Nacional 2021. Natural de São Paulo, o jovem atleta foi revelado pelo Mercedes-Benz, da capital paulista, e depois passou por vários clubes do Brasil e até do exterior até se destacar na LNF e no Paranaense Série Ouro, defendendo o Marechal Futsal (PR).

Na sua curta e promissora carreira, Malcom esteve no São Caetano Futsal (2017), Barueri Futsal (2018) e Sport Club Corinthians (2019). Em 2020 foi para a Tailândia atuar no Ptt Bluewave Chonburi TH, de onde se transferiu para Marechal.

Entre as conquistas estão os títulos dos Jogos Abertos de São Paulo (2018), Taça São Paulo Sub 20 (2019), Copa do Mundo Sub 20 (2019), Paulista Adulto (2019), Liga Paulista (2019), Estadual Sub 20 (2019), SAS International Cup (2020) e Jogos Abertos do Paraná (2021).

“Primeiramente agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida e depois ao Campo Mourão que acreditou no meu trabalho e potencial. Espero contribuir da melhor maneira possível dentro e fora de quadra com empenho, raça, vontade e determinação. Espero que possamos ter um ano incrível e trazer muitos títulos para esse clube e essa torcida apaixonante do Campo Mourão. Vamos que vamos”, disse.