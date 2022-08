Veículo capota após bater em barranco na PR-468

Um veículo Fiat Uno, com placas de Altônia/PR capotou na manhã dessa segunda-feira, 8, na rodovia PR-468, próximo a Mariluz, região de Goioerê. O motorista A.D.O., 53 anos, sofreu ferimentos generalizados e foi encaminhado ao hospital.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em um barranco capotando em seguida. A equipe do Samu foi acionado e a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Mariluz. O veículo foi encaminhado para o posto da PRE de Cruzeiro do Oeste devido a pendências na documentação.