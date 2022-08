Shows de renome nacional confirmados no aniversário de 75 anos de Campo Mourão

A dupla sertaneja Fernando & Sorocaba e o Grupo Família Lima estão confirmados entre as atrações gratuitas na comemoração dos 75 anos de emancipação política de Campo Mourão, no mês de outubro. Uma vasta programação foi preparada durante o mês, tanto festiva quanto de atividades culturais e recreativas.

O show da Família Lima será no dia 16 de outubro (domingo), às 21 horas, na praça São José. No dia 17 (segunda-feira), feriado municipal em comemoração ao aniversário, o show será com a dupla Fernando & Sorocaba, no mesmo horário e local.

A programação começa com o Hackathon da Nasa, dias 1 e 2 de outubro e o Empreende Week de 3 a 8, realizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec). No dia 10, haverá Festival de Teatro e missa em ação de graças ao aniversário da cidade, às 19 horas, na Catedral São José. Dia 11 (palco cultural), às 19 horas no Parque do Jardim Modelo; dia 12, atividades para crianças na Praça São José; dia 13, palco cultural, às 19 horas, na Praça do Lar Paraná; dias 14 e 15 (à noite) palco cultural na Praça São José.

De 10 a 23 de outubro será realizado o Festival de Teatro e de 25 a 29 a Festa Literária (Feira do Livro). No feriado municipal do dia 17, além da atração artística, haverá o desfile de aniversário, a partir das 8h30, na Avenida Irmãos Pereira.

Durante o mês as atividades da maioria das secretarias farão parte do calendário de aniversário, como é o caso da Secretaria de Educação, com entrega de livros, álbum de figurinhas com a história do município, dia do Professor e palestras. Na Saúde será realizado o “Outubro Rosa” voltado à saúde da mulher e na Assistência Social atividades para crianças atendidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A programação vai envolver também a Casa do Empreendedor e uma programação esportiva realizada pela FECAM que prevê várias competições durante o mês.