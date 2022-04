Veiculo capota após aquaplanar em pista molhada e jovem fica ferida

Uma jovem de 25 anos ficou ferida após o veículo Ford Fiesta em que ela viajava acabar capotando na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru. O acidente ocorreu na noite dessa quinta-feira, próximo ao posto de combustível Corujão.

O veículo, com placas de Peabiru, era dirigido por um rapaz de aproximadamente 23 anos. Chovia na hora do acidente o que fez com que o automóvel aquaplanasse na pista. O motorista perdeu o controle a direção e capotou fora da pista.

A passageira sofreu ferimentos e foi atendida pelo Samu, com dores na região lombar e pescoço, enquanto o motorista não se feriu e recusou atendimento dos socorristas. Quando o Samu chegou, a jovem aguardava atendimento em uma Saveiro que parou para dar apoio. Ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro.

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. O veículo teve danos de grande monta.