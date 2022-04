CM/Futsal vence em dois vizinhos e volta ao G4 do Paranaense série Ouro

Em noite de estreias do pivô Maicon e do ala Douglinhas, o Campo Mourão Futsal voltou a vencer no Paranaense de Futsal, superando a equipe do Dois Vizinhos por 2 a 1 na casa do adversário.

Consistente na marcação e com boa movimentação em quadra, Campo Mourão abriu o placar aos 13 minutos da primeira etapa com o estreante Douglinhas, depois de jogada ensaiada de bola parada.

No tempo complementar o Carneirão seguiu focado na marcação, explorando as jogadas de transição em busca do segundo gol. Quando faltavam cincos minutos para o encerramento, o goleiro Ângelo, que vem sendo o principal ponto de equilíbrio e segurança da equipe, marcou o segundo gol mourãoense em bola alçada por cima da defesa do Dois Vizinhos, que utilizava o linha-gol. No último minuto de jogo, Lukinhas, que no primeiro semestre de 2021 defendeu Campo Mourão, diminuiu para o time da casa.

No próximo domingo (10), novamente pelo paranaense, o confronto será com o Operário Laranjeiras, às 11h00 da manhã na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi nas quartas de finais do estadual do ano passado, quando houve invasão de torcedores e agressão contra atletas do Campo Mourão na cidade de Laranjeiras do Sul, causando sanções para o time da casa.