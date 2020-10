Veículo bate na lateral de carreta e motorista fica ferido

O motorista de um veículo GM/Astra, de 55 anos, ficou ferido ao bater na lateral de uma carreta na noite deste sábado. O acidente ocorreu por volta das 20h30, na BR 158, no trecho do anel viário.

Segundo as informações, a carreta Volvo, com placas de Maringá, havia acabado de acessar o anel viário e seguia sentido Peabiru/Cascavel. Já o condutor do Astra, com placas de Navegantes (SC) trafegava em sentido contrário.

Ao cruzar com a carreta, o veículo bateu em sua lateral, atingindo a grade de proteção, próximo aos pneus traseiros. Com o impacto, o Astra teve avarias de grande monta e a porta do motorista ficou travada, impossibilitando a vítima de sair do automóvel.

Equipes do Samu, Siate, Viapar e Polícia Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência e o homem foi encaminhado ao hospital, com alguns ferimentos e com sinais de embriaguez. O motorista da carreta não se feriu.