Rapaz morre enquanto jogava futebol em CM

Um jovem de 21 anos, identificado por Vinicius Henrique dos Santos, morreu na noite dessa sexta-feira, enquanto jogava uma partida de futebol em uma quadra de society, localiza na Perimetral Tancredo Neves, próximo da rodoviária de Campo Mourão.

De acordo com as informações, ele caiu em campo e recebeu os primeiros socorros com massagem cardíaca de amigos que jogavam com ele e de policiais militares. O Samu também chegou rápido ao local e continuou com as manobras de reanimação, mas ele não resistiu. Parentes que chegaram ao local passaram mal.

Foi a segunda morte este ano em campo de futebol, em Campo Mourão. No dia 17 de janeiro, Nerildo Oliveira da Cruz, 46 anos, morreu da mesma forma, enquanto jogava em outra quadra de futebol society, no início da avenida Ney Braga,