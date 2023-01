Veículo bate forte em carreta na PR-487 e motorista fica ferido

Uma violenta colisão traseira contra uma carreta deixou o motorista de um VW/T-Cross com ferimentos generalizados. O acidente ocorreu no início da noite deste sábado, na rodovia PR-487, no trevo de acesso ao Parque Industrial da Coamo, entre Campo Mourão e Luiziana.

O condutor da carreta, com placas de Pitanga havia descarregado a carga na Coamo. Assim que saiu do trevo para a viagem de retorno, motorista sentiu o forte impacto na traseira.

O automóvel teve a parte frontal destruída e houve um princípio de incêndio, o que foi rapidamente controlado inclusive com apoio de funcionários da Coamo. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida e prestou atendimento ao condutor do veículo, que foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro.