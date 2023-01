PM recupera veículo antes que o dono perceba o furto

Em uma situação inusitada e de demonstração da eficiência do trablho da Policia Militar, um veículo Corsa foi recuperado antes mesmo de o proprietário perceber que havia ficado sem o automóvel.

O caso foi registrado no início da madrugada deste sábado, após o furto que ocorreu em frente à Praça do Fórum. Um equipe da Rádio Patrulha fazia patrulhamento pela cidade, quando decidiu abordar o automóvel.

O condutor ficou nervoso e não soube informar a procedência do automóvel. Os policais checaram, identificram o proprietário e só então ele tomou ciência do furto de seu carro. O veículo foi entregue na delegacia, onde também compareceu a vítima e o homem detido com o automóvel.