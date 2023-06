Veículo bate forte em árvore após ser atingido por outro carro

Uma colisão entre dois automóveis no final da manhã desta quarta-feira, 28, causou danos de grande monta em um dos veículos e deixou ferida a condutora de 61 anos.

O acidente ocorreu na avenida Ney Braga, esquina com a rua Airton Albuquerque, no jardim Três Marias. A idosa dirigia um Fiat Argo pela avenida Ney Braga, sentido ao centro da cidade, quando foi surpreendida pelo motorista de um GM/Astra, que não parou no cruzamento.

Vindo pela rua Airton Albuquerque, ele avançou a preferencial e acabou atingindo a lateral do Fiat Argo, que foi projetado contra uma árvore. O choque foi tão forte contra a árvore, que a roda dianteira direita do Fiat chegou a ser deslocada.

O veículo ficou bastante danificado inclusive com o para-brisas trincado. A idosa foi atendida com ferimentos leves e encaminhada para a UPA pelo Siate.

Já o motorista do Astra não se feriu. A Polícia Militar esteve no local para organizar o trânsito, pois naquele horário o movimento é intenso na Ney Braga.