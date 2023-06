Prêmios do Dia dos Namorados serão sorteados nesta sexta-feira

Os prêmios oferecidos pelo comércio de Campo Mourão no Dia dos Namorados, através da campanha promocional “Três Amores”, serão sorteados nesta sexta-feira (30/6), às 16 horas, em evento aberto ao público que vai acontecer na Associação Comercial e Industrial (Acicam). Diretores da entidade empresarial, representantes das empresas patrocinadoras da promoção, autoridades e profissionais da imprensa acompanharão o sorteio.

Os consumidores que fizeram compras nas cerca de 170 empresas participantes da campanha no período que antecedeu o Dia dos Namorados concorrem a três vale compras no valor de R$ 1 mil e a cinco aparelhos Alexa. Também concorrem ao Baú do Tesouro, contendo cartão com crédito no valor de R$ 5 mil para realizar compras nas empresas participantes da campanha.

Aos prêmios concorrem os consumidores que fizeram compras nas empresas participantes da promoção, que preencheram corretamente os cupons e que depositaram nas urnas da campanha da Acicam. Na sexta feira, além dos vale compras de R$ 1 mil e dos aparelhos Alexa, serão sorteados 20 consumidores para tentar abrir o Baú do Tesouro no dia 15 de setembro.

TRÊS AMORES

A campanha “Três Amores” foi idealizada para fomentar as vendas no comércio local em três datas especiais – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais – com o sorteio de prêmios para os clientes das empresas participantes da promoção. A premiação deste ano gira em torno de R$ 50 mil e uma das novidades introduzidas em 2023 é o Baú do Tesouro.

Em setembro, no encerramento da promoção, os 20 consumidores sorteados para cada um dos baús receberão chaves. Aqueles que conseguirem abrir receberão o prêmio: um cartão com crédito no valor do prêmio para realizar compras nas empresas participantes da promoção. O Baú do Tesouro do Dia das Mães terá cartão com crédito de R$ 10 mil, enquanto no Baú do Dia dos Namorados o cartão terá crédito de R$ 5 mil. Já o Baú do Tesouro do Dia dos Pais terá prêmio de R$ 10 mil.

As empresas participantes da terceira edição da campanha “Três Amores” também concorrem a um Baú do Tesouro com prêmio de R$ 10 mil. Entre os patrocinadores da promoção da Acicam estão a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.

HORÁRIO ESPECIAL

Neste sábado (1/7), o comércio lojista de Campo Mourão vai funcionar em horário especial, com o atendimento aos consumidores estendendo-se até às 17 horas.