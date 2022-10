Veículo bate em poste após colisão com outro carro e mulher fica ferida

Um veículo GM/Onix bateu e quebrou um poste da rede elétrica, após ser atingido na lateral por outro automóvel, que acabou invadindo a preferencial. O acidente ocorreu por volta das 10h45 desta manhã, na avenida José Custódio de Oliveira, esquina com a rua Santa Cruz, quase em frente ao Fórum de Campo Mourão.

A condutora do Onix trafegava pela avenida, sentido Centro/Asa Leste, quando a motorista de um Fiat Argo, que dirigia pela rua Santa Cruz, sentido ao centro da cidade avançou a preferencial. Com o impacto na porta do passageiro, o Onix ficou descontrolado e bateu violentamente em um poste, no canteiro central.

O poste se quebrou e causou queda da energia elétrica. A condutora do Onix sofreu ferimentos, mas sem gravidade, pois os airbags do veículo foram acionados, amortecendo o impacto.

Equipes do Samu e Siate foram acionados e prestaram atendimento a ela. A motorista do Fiat não se feriu, mas ficou em estado de choque por conta do acidente.

A cabeleireira Sandra Marques, que possui um salão na avenida, em frente ao local do acidente, disse que já solicitou a instalação de quebra-molas junto aos vereadores na via por conta do excesso de ocorrências.

“Essa rua Santa Cruz é muito movimentada porque dá acesso ao Sesc e ao Barreiro das Frutas, enquanto que a avenida José Custódio de Oliveira é usada por muitos motoristas em alta velocidade. Seria necessário quebra-molas para evitar esse tipo de acidente, que tem ocorrido com freqüência. Já falei com alguns vereadores, mas até agora continua do mesmo jeito. Esse acidente por exemplo poderia ter sido mais grave, sem contar que vou ficar sem energia no meu salão”, reclamou ela.