Funcionário de agricultor assassinado é encontrado morto dentro de caminhoneta

A Polícia Militar localizou nesta manhã a caminhoneta Ford F-1000 pertencente ao agricultor Adil Vicente de Souza, 63 anos, encontrado morto ontem à noite na rodovia PR 553 – estrada não pavimentada, que liga a cidade de Mamborê à comunidade Pranchinha. A vítima foi morta com tiros na cabeça.

Dentro da caminhoneta foi encontrado morto também o funcionário de Adil, identificado por Ivo Rudinick, 63 anos, que estava desaparecido juntamente com o veículo desde ontem à noite, quando apenas o corpo do agricultor havia sido localizado na estrada. Ivo também foi executado com tiros.

Segundo as informações, a caminhoneta estava abandonada com o corpo, a cerca de três quilômetros do local onde o agricultor foi morto. A polícia trabalha com suspeita de latrocínio.