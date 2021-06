Veículo bate em duas motos na área central de CM

Mais um acidente entre carro e moto foi registrado no início da noite deste domingo, em Campo Mourão. Desta vez, o motorista de um GM/Astra bateu em duas motocicletas ao fazer uma manobra para estacionar no canteiro central da avenida Capitão Indio Bandeira, quase esquina com a rua São José.

O acidente ocorreu por volta das 19h30. O condutor do Astra dirigia pela avenida, sentido Centro/Lar Paraná. Pela mesma avenida e na mesma direção, seguiam duas motos, uma Honda Titan 125 cilindradas, ocupada por um casal, e uma XRE de 300 cilindradas, pilotada por um rapaz de 23 anos.

O motorista do Astra transitava pela pista da direita, quando fez uma manobra brusca para a esquerda para estacionar no canteiro central. Com isso, acabou batendo nas duas moto.

Na queda, o condutor da moto XR3 sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Samu, enquanto o casal saiu ileso e dispensou atendimento médico.