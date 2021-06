Veículo com mais de 600 kg de maconha é apreendido em Ubiratã

A Polícia Rodoviária Estadual de Ubiratã, realizou uma grande apreensão de maconha no início da manhã deste domingo, em um veículo Renault Duster de cor branca. O automóvel tem indicativo de furto em São Paulo, e estava com placas clonadas da cidade de Foz do Iguaçu.

Ao fazer a abordagem, os policiais encontraram no veiculo, um total de 620 quilos da droga. O condutor conseguiu evadir-se após perceber a ação da Polícia.

O veículo apreendido e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ubiratã para as devidos providências.

(Informações: novacantu.com.br)