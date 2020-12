Veículo bate em duas árvores e por pouco não cai em barranco

O motorista de uma Kombi ficou ferido após perder o controle da direção, na rodovia BR 487 e bater forte contra uma árvore, às margens da rodovia. O acidente foi registrado no início da noite desta quinta-feira (03), próximo ao trevo de acesso ao distrito Aguas de Jurema, em Iretama.

De acordo com as informações, o condutor trabalha com vendas de frios. Após o choque com a árvore, o veículo girou e foi parar em outra árvore. O motorista ficou preso às ferragens e o veículo com risco de despencar em uma ribanceira de quatro metros. Embaixo há um rio.

Isso fez com que o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão demorasse mais de uma hora para fazer o resgate da vítima, pois o automóvel estava com risco iminente de cair. Equipes da Saúde de Iretama também deram apoio no socorro assim como o Samu

O veículo só não caiu no rio, porque ficou preso na segunda árvore. As equipes tiveram que fazer a ancoragem do veículo antes de iniciar o resgate. Pela dificuldade de acesso e de operação das ferramentas, o plano de ação teve de ser alterado durante o desenvolvimento da ação. A operação de resgate durou aproximadamente 1h10min.