Colégio Vila Militar Unicampo divulga resultado do Concurso de Bolsas de Estudos

O Colégio Vila Militar (CVM) Unicampo divulgou na tarde desta quinta-feira (3) o resultado do Concurso de Bolsas de Estudos. O processo seletivo aconteceu no sábado (28) e reuniu mais de 100 participantes. As bolsas serão ofertadas para quem conseguir as maiores notas e se classificar em 1º, 2º e 3º lugares no concurso, e os descontos serão de 80%, 60% e 40% respectivamente à classificação. Todos os alunos que realizaram as provas e não obtiveram a classificação foram contemplados com 30% nas mensalidades.

O Colégio Vila Militar Unicampo oferecerá o Ensino Fundamental II, 6º ao 9º anos e 1ª e 2ª séries do Ensino médio. As bases de ensino serão a disciplina, a responsabilidade, o senso crítico e a hierarquia. O CVM UNICAMPO, com menos de um ano de funcionamento, comemorou excelentes resultados nos simulados internos que ocorrem nas unidades Cívico Militares oriundas da AVM.

Resultado do Concurso de Bolsas CVM Unicampo

6º Ano Nota Final Classificação Izadora Francisco Cazotto 31,0 1º Maria Luiza Colpochi 30,7 2º Milena Victoria Matte Nunes 30,0 3º

7º Ano Nota Final Classificação Joao Pedro Del Cielo 30,0 1º Milleny Vitoria da Luz Hortz 27,0 2º Heitor Gomes Thomaz 24,0 3º

8º Ano Nota Final Classificação Ricardo Maciel Batista Filho 24,1 1º Maria Clara Silva Radke 22,0 2º Kauan Vinicius Sarubo Meneses 18.0 3º

9º Ano Nota Final Classificação Luiz Henrique Nascimento Santos 25,5 1º Leticia D. Maioli 22,0 2º Livia de Oliveira Arruda 18,0 3º

1º Ano Nota Final Classificação Maria Clara Bassi Martini 26,5 1º Fabricio Zavarize Souza 26,0 2º Matheus Vinicius Oliveira da Silva 25,4 3º

2º Ano Nota Final Classificação Lucas Carvalho Nery 24,0 1º Maria Eduarda Volpe Marques 18,0 2º Giovana Oliveira Figueiredo 17 3º