Veículo bate de frente com caminhoneta após aquaplanar na pista

O tempo chuvoso provocou uma violenta colisão frontal entre uma caminhoneta Ford/F1000, com placas de Peabiru, e um Fiat/Fiorino, placas de Cianorte. O motorista da Fiorino ficou gravemente ferido.

O acidente ocorreu por volta das 18h dessa terça-feira, 28, na rodovia PR-567, entre Araruna e Cianorte, próximo ao distrito de São Lourenço.

O motorista da F-1000, de iniciais V.A.F., 55 anos, disse que trafegava no sentido Araruna para Cianorte, quando a Fiorino que vinha em sentido contrário acabou aquaplanando na pista molhada e invadindo a contramão. Com isso bateu frente com a caminhoneta.

Com o impacto, o condutor da Fiorino sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. Ele foi levado ao Pronto Socorro de Campo Mourão e seu veículo removido ao Polícia Rodoviária de Cianorte por constar débitos pendentes.

Já a Ford/F1000, que teve danos de pequena monta havia sido retirada do local e levada para a oficina por seu condutor quando a Polícia Rodoviária chegou para fazer o levantamento da ocorrência. O motorista não se feriu.