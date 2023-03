Licitação de serviços de limpeza e desassoreamento do Parque do Lago

Foi marcada para o dia 4 de abril, às 9 horas, a concorrência pública promovida pela Prefeitura de Campo Mourão com a finalidade de contratar empresa especializada para execução de uma série de melhorias no Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira (Parque do Lago). Entre os serviços técnicos programados estão a limpeza e desassoreamento do lago, construção de barragem com extravasor de dique e canal em trecho do rio do Campo.

O aviso da licitação foi divulgado nesta terça-feira (28/2) – em edição extraordinária do Órgão Oficial Eletrônico do Município – e divulgado pelo Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão). De acordo com o edital, será adotado o critério de menor preço global e o valor máximo da obra está fixado em R$ 9.927.974,41.

O prazo previsto para execução dos serviços é de 300 dias, contados a partir da Emissão da Ordem de Serviço pela administração municipal. As empresas interessadas em participar da concorrência pública podem acessar o edital completo e obter mais informações no Portal da Transparência do Município ou diretamente na Gerência de Licitações da Prefeitura.

Documentos que fazem parte do processo de licitação ressaltam que o logradouro público “vem sofrendo um desequilíbrio entre o aporte e saída de sedimentos nos últimos anos, o que tem provocado uma diminuição do volume do reservatório, diante da grande quantidade de sedimentos oriundos da bacia hidrográfica do rio do Campo”. Em outro trecho, acentua: “Observa-se uma diminuição dos frequentadores, devido ao empobrecimento da paisagem cênica, da diminuição da área com água e aumento da turbidez”.

MELHORIAS

Sobre as obras a serem executadas, o documento detalha: “Buscando-se reverter a situação originada pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, do empobrecimento da paisagem e da qualidade da água, o projeto sugere a construção de obras de proteção e recuperação, além de serviços de limpeza e desassoreamento”. Acrescenta ainda: “A solução por meio dos serviços de limpeza e desassoreamento, da construção de canal lateral a margem direita do lago e da construção de barragem a montante para reter grande parte dos solos carreados para dentro do lago, deverá ter grande eficiência na redução de sedimentos depositados no lago”. A expectativa é de que as melhorias propiciem a recuperação ambiental e as atividades de esporte, de lazer “e, principalmente, devolvendo o sentimento de cidadania”, finaliza.