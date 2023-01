Veículo avança preferencial e provoca acidente

Dois automóveis, um VW/Polo e um Hyndai HB20, acabaram se chocando na tarde desa sexta-feira, 27, na avenida Jorge Walter, esquina com a rua Edmundo Mercer, em Campo Mourão.

Apesar de a aolisão não ser grave, a passageira do HB20 precisou ser encaminhada pelo Samu ao hospital. Segundo as informações, a motorista do VW/Polo, de aproximadamente 55 anos, subia a rua Edmundo Mercer, sentido ao centro e não parou na preferecial.

O HB20 que transitava pela Jorge Walter foi atingido na lateral. Além do Samu, a equpe da Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.