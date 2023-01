Programa Campo Mourão + Ativa retoma atividades

As atividades do Programa Campo Mourão + Ativa da Fundação de Esportes (Fecam) foram retomadas no dia 26 de janeiro com a hidroginástica no Centro da Juventude. A partir da próxima segunda-feira, dia 30, retornam as atividades da ginástica e condicionamento físico voltada aos adultos e terceira idade.

Atualmente, o programa conta com mais de 35 turmas distribuídas em vários bairros da cidade. O maior objetivo do Programa Campo Mourão + Ativa é levar atividade física a diferentes faixas etárias de modo a transformar Campo Mourão em uma cidade mais ativa. “O trabalho é para que a atividade física possa fazer parte da vida da população do nosso município”, justifica o diretor da Fecam, Marcelo Lima.

Inicialmente serão ofertadas aulas somente para alunos matriculados em 2022. A partir de 15 de fevereiro, novas vagas serão disponibilizadas na maioria das turmas atendidas. Mais informações: 3523-1561 (Dep. Qualidade de Vida/FECAM) ou com os professores do programa, diretamente nos locais onde ocorre as atividades de ginástica e condicionamento.