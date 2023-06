Vala aberta no meio da rua “engole” carro em Campo Mourão

Uma vala aberta na rua Pedro Hruschka, no jardim Santa Cruz para construção de uma galeria pluvial, causou um acidente na noite dessa quarta-feira, em Campo Mourão. O motorista de um VW/Gol de aproximadamente 24 anos, não percebeu a vala, e acabou caindo com o veículo.

Segundo as informações, havia apenas uma rede de proteção no local o que dificultou a visualização do motorista, principalmente devido a chuva.

Ele seguia pela rua Pedro Hruschka sentido ao campus da Integrado e ao chegar no cruzamento com a rua Franscisco Preisner foi surpreendido pelo buraco no meio da rua não tendo tempo de evitar a queda do veículo.

Apesar do susto, o motorista não teve ferimentos, apenas o carro teve diversas avarias. As obras no local estão sendo feitas por uma construtora para duplicação da rodovia PR-317. No entanto, segundo as informações, havia manilhas de interdição apenas no sentido oposto da via.

Responsáveis pelas obras informaram que havia placas sinalização no local, porém as mesmas podem ter sido retiradas por pessoas mal intencionadas.