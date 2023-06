Homem é executado a tiros no conjunto Cohapar, em Campo Mourão

Um homem de identificado por Thiago Nunes, 28 anos, foi morto com vários tiros de pistola na madrugada desta quinta-feira, 15, no conjunto Cohapar, em Campo Mourão. A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar as causas do homicídio, o 15º do ano na cidade.

O crime ocorreu por volta das 3h, na rua dos Perdizes. Segundo as primeiras informações, a vítima morava em Campo Mourão estava em uma motocicleta com placa de Luiziana.

Equipes do Samu foram acionadas, mas já encontraram o rapaz sem vida. A Polícia Militar encontrou várias cápsulas 9mm no local.