Ultrapassagem em local proibido provoca acidente com duas mortes na PR-082, em Terra Boa

Um trágico acidente ocorrido no início da noite desse sábado, 26, na rodovia PR-082, entre Terra Boa e Cianorte, deixou dois mortos e três feridos. A colisão envolveu um veiculo Fiat Strada (placas de São Tomé); um Fiat Doblo, placas de Terra Boa, e um caminhão semirreboque, com placas de Belo Horizonte (MG).

Morreram no local o motorista e um passageiro da Strada. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que ouviu o motorista do caminhão, identificado pelas iniciais M.B., 53 anos, o acidente foi provocado pelo condutor do veículo Fiat/Strada que tentou ultrapassagem em local proibido, sinalizado com faixa continua.

Durante a ultrapassagem, acabou batendo frontalmente na Fiat/Doblo que vinha em sentido contrário. Após o impacto o veículo Fiat/Strada bateu na lateral do caminhão, vindo a sair da pista.

Outra irregularidade constatada pelos policiais é que a Strada, com cabine simples, era ocupada por quatro pessoas. O motorista identificado como E.A.F., 35 anos, e um dos passageiros, F.F.S., 38 anos, não resistiram aos ferimentos entrando em óbito no local.

Os outros dois passageiros identificados por P.R.S., de 29 anos, e G.G.M., 35 anos, foram encaminhados para Santa Casa de Cianorte com ferimentos generalizados, assim como o motorista do veículo Doblo, identificado por N.D.M., 72 anos. O condutor do caminhão não se feriu. Os corpos foram encaminhados para o IML de Campo Mourão.