Dupla assalta pedestre no centro de C. Mourão e acaba presa pela Rocam

Dois homens de 21 e 46 anos foram presos na noite de ontem pela equipe Rocam (Policiamento com Motocicletas) após assaltarem um pedestre na área central de Campo Mourão. O assalto ocorreu na avenida Capitão Indio Bandeira.

Após o assalto, a vítima foi registrar queixa na delegacia, onde encontrou uma equipe da Policia Militar de Araruna. Ele relatou os fatos e a Rocam foi chamada para colher as informações sobre os criminosos.

Os policiais saíram em diligências e, nas proximidades do estádio municipal, localizaram quatro suspeitos. Na abordagem, um deles de 51 anos estava com a mochila roubada da vítima. Além da mochila com alguns pertences, o pedestre teve o celular também roubado.

A vítima reconheceu os assaltantes que trajavam as mesmas veste no momento em que foram presos. Ele disse que os bandidos fizeram menção de estarem armados e o ameaçaram no momento do assalto.

Os dois autores encaminhados à 16ª SDP para os procedimentos pertinentes a polícia judiciária. Os demais abordados foram advertidos e liberados no local.