Três mulheres, uma de 95 anos, ficam feridas em acidente na PR-900

Um acidente envolvendo um veículo Nissan Versa, com placas de Campo Mourão, ocupado por quatro pessoas, deixou três mulheres feridas, uma delas de 95 anos. O acidente ocorreu no final da tarde de ontem, na PR-900, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Peabiru.

O motorista do veículo, de 83 anos, teria perdido o controle da direção e batido no guard-rail, após ter a visão ofuscada pelos raios solares. Com isso, o carro capotou fora da pista.

Além do condutor, viajavam no automóvel, duas mulheres, de 62 e 70 anos, que seriam filhas da idosa. As três ficaram feridas. O motorista é esposo de uma delas.

A idosa foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, que teve trabalho para fazer o resgate, sendo necessário cortar o teto do veículo para retirar a vítima das ferragens.

Com algumas escoriações pelo corpo, ela foi imobilizada no local e encaminhada a uma unidade hospitalar, em Campo Mourão. O Samu também esteve no local e prestou atendimento às outras duas mulheres. O motorista não se feriu.