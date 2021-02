Três homens sofrem queda de cinco metros em acidente de trabalho

Três homens que trabalhavam na instalação de placas de energia solar no telhado de uma empresa, em Campo Mourão, sofreram uma queda de aproximadamente cinco metros e ficaram feridos.

O acidente de trabalho ocorreu na avenida Comendador Norberto Marcondes, quase esquina com a rua Panambi.

De acordo com as informações, enquanto instalavam as placas solares, o telhado se rompeu, derrubando os três. Na queda, todos sofreram ferimentos moderados e foram atendidos pelas equipes do Samu e Siate.