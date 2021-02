Homem é preso com drogas após disparo de revólver

A Polícia Militar prendeu um homem por volta das 16h de ontem, após ele discutir com outra pessoa e efetuar um tiro de revólver. A bala atingiu o chão e alguns estilhaços feriram a perna da vítima.

O fato ocorre na rua Guarani, no jardim Pio XII, em Campo Mourão. No local a vítima relatou os policiais que teve uma discussão com outro homem e que este teria atirado em direção ao chão. Os estilhaços atingiram a sua perna, porém sem necessidade de atendimento médico.

No momento em que ele informava sobre o ocorrido, o acusado foi visualizado pela equipe policial. Ele não obedeceu a voz de abordagem, e entrou em sua residência.

Durante a busca domiciliar foi localizado em cima do guarda-roupas 458 gramas de maconha e uma balança de precisão. Na cozinha os policiais encontraram um coldre de arma de fogo.

Ainda durante a ocorrência foi entregue aos policiais um estojo deflagrado de munição calibre 380. Diante do ocorrido foi dada voz de prisão ao acusado, sendo conduzido, juntamente com a droga apreendida e demais objetos, até a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.