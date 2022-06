Três feridos em mais um acidente entre motos no trânsito de CM

Um segundo acidente envolvendo duas motos foi registrado na noite deste sábado, 26, em Campo Mourão. A colisão foi na avenida José Wierzchon, cruzamento com a rua Ilha de Marajó, no jardim Albuquerque.

A batida foi entre uma moto Honda NXR, ocupada por um casal, e uma moto Honda Tornado, conduzida por um homem. Os três ficaram feridos no acidente.

A moto Tornado seguia pela avenida José Wierzchon, quando a outra moto, ocupada pelo casal, que descia a rua Ilha do Marajó, acabou invadindo a preferencial, o que provocou o choque.

Com o impacto, o homem que pilotava a Honda NXR ficou ferido a garupa foi atendida pelo Samu com suspeita de fratura em uma das pernas. Os dois foram encaminhados para o Hospital Pronto Socorro. O condutor da Tornado também sofreu ferimentos generalizados e foi hospitalizado. As vítimas foram atendidas pelo Samu e Siate.