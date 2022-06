Casal fica ferido em acidente entre duas motocicletas no Cidade Nova

Em um acidente envolvendo duas motocicletas, no jardim Cidade Nova, um rapaz e uma jovem, ambos de 19 anos, ficaram feridos. A colisão ocorreu no inicio da noite deste sábado, 26, na rua José Antonio Gomes.

Segundo as informações, as vítimas seguiam pela rua com uma moto Honda CG 125cc, quando o condutor se deparou com uma caminhoneta estacionada na contramão.

Ao desviar do veículo, a moto foi atingida por outra motocicleta que vinha logo atrás. Na queda, o casal de jovens ficou ferido e foi atendido pelo Siate, sendo encaminhado ao Hospital Pronto Socorro. O condutor da outra moto, também Honda CG 125cc não se feriu.