Três acidentes com motos deixam feridos no trânsito de CM

A semana começou com vários acidentes envolvendo motocicletas em Campo Mourão. Foram pelo menos três ocorrências durante a segunda-feira, as quais resultaram em ferimentos nos condutores.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 10h, na avenida João Batista Salvadori, cruzamento com a rua Engenheiro Mercer, no jardim Cidade Nova.

O condutor de uma moto Fênix Shineray, de 20 anos, subia a Engenheiro Mercer, quando ao chegar no trevo ocorreu o choque com um veículo Gol que avançou a preferencial. O motorista dirigia pela rua João Batista Salvadori. Na queda o rapaz se feriu e foi atendido pelo Siate.

Os outros dois acidentes ocorreram no final da tarde, após as 16h. O condutor de uma Shineray caiu da moto na avenida Miguel Luiz Pereira ao tentar desviar de cachorros que cruzaram na sua frente. Ele teve ferimentos leves.

Já na avenida Capitão Indio Bandeira, cruzamento com a rua Interventor Manoel Ribas outro motociclista de aproximadamente 30 anos foi acidentado por um veículo Saveiro Cross. Ele seguia com sua moto Honda Twister pela avenida e o motorista da Saveiro não parou na preferencial, provocando a batida. O Siate prestou atendimento à vítima que foi levada ao hospital com ferimentos leves.