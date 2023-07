Homem embriagado é baleado no rosto no jardim Aeroporto

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira, na avenida Bronislau Wronski, jardim Aeroporto, em Campo Mourão. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada a um pensionato, onde o homem foi encontrado deitado em sua cama, alcoolizado e com sangue nas narinas e outras partes do corpo, inicialmente causadas por agressões físicas.

Em seguida a equipe do Samu chegou ao local realizando os primeiros atendimentos necessários, bem como a verificação da origem das agressões. De acordo com relatos das pessoas que residem no pensionato, o rapaz havia chegado de um bar no qual estaria ingerindo bebida alcoólica.

Enquanto desembarcava de seu veículo, foi surpreendido por um indivíduo que realizou agressões contra o mesmo de maneira rápida e contundente. Ninguém soube informar quem seria o responsável, bem como conseguiram repassar alguma característica física do indivíduo.

Após o atendimento realizado pelo Samu, foi identificado uma perfuração no lado esquerdo da face do homem, o que poderia ser por conta de um disparo de arma de fogo. Levado ao hospital, ele passou por uma tomografia que confirmou que o projétil estava alojado em sua bochecha. O autor do disparo não foi identificado.