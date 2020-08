Trator na pista pode ter provocado acidente com cinco mortes na região

O trágico acidente entre dois veículos – um VW/Gol e um GM/Spin – que causou as mortes de cindo pessoas da mesma família, pode ter sido provocado por um trator, que trafegava na pista. A tragédia ocorreu por volta das 19h dessa sexta-feira, na rodovia PR-472, entre Goioerê e Rancho Alegre do Oeste, ainda no município de Goioerê.

Morreram no acidente o agricultor Kaoru Fukushima, 78 anos, a sua esposa Isaura Fukushima, 75, a filha deles, Lucia Fukushima Nishigawa, 38, e os dois netos, Laís, 5, e Lucas, 1, filhos de Lúcia. Isaura morreu no hospital, enquanto os outros quatro tiveram morte instantânea.

Os cinco mortos estavam em um veículo Gol, que se chocou com um GM Spin, que era conduzido pelo professor Zezinho, de Rancho Alegre do Oeste.

A Polícia Rodoviária Estadual apurou que o trator puxava um implemento agrícola, e seguia sentido Goioerê a Rancho Alegre do Oeste, mesma direção do Gol, quando ocorreu a colisão com o veículo Spin, que trafegava em sentido contrário.

Para a polícia, o acidente pode ter ocorrido quando o condutor do Gol, surpreendido com o trator, saiu bruscamente para a contramão para desviar do trator.

O homem que dirigia o trator se evadiu do local, mas teria sido localizado posteriormente pela equipe da Polícia Civil. Segundo o site Goionews, de Goioerê, uma equipe do Instituto de Criminalística de Umuarama esteve no local e periciou os dois veículos envolvidos na tragédia.

Três pessoas que estavam no veículo Spin ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Goioerê e Campo Mourão. A tragédia gerou grande comoção em Goioerê.

Informações: Goionews