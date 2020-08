Após empate na Liga Nacional, CM/Futsal vai estrear no Paranaense

Como já era esperado o Campo Mourão Futsal não teve vida fácil no seu segundo compromisso pela Liga Nacional. A jovem equipe do Joaçaba (SC) imprimiu um jogo de velocidade e forte marcação, dificultando as ações no time mourãoense, que depois de perder na estreia não passou de um empate em 3 a 3 com os catarinenses.

O JOGO

Ainda no primeiro tempo Kauê abriu o placar para Joaçaba em bola que saiu de uma cobrança de lateral e cruzou a área. Na segunda etapa Murilo acertou um forte chute no ângulo do goleiro Deivd, do Campo Mourão, depois de bola perdida na intermediária, abrindo dois a zero.

A reação de Campo Mourão começou com Djaelson, que recebeu sozinho na segunda trave depois de escanteio bem cobrado, que passou por toda defesa do Joaçaba. Logo em seguida novamente Djaelson marcou após chute cruzado de Batata, achando o fixo mourãoense outra vez na segunda trave.

O Joaçaba voltou a frente do placar em bola levantada na área pelo goleiro Pedro, enganando Deivd, que foi atrapalhado pelo pivô Kauê, do Joaçaba. Mesmo com muita reclamação a arbitragem validou o gol, obrigando Campo Mourão a correr atrás do placar pela terceira vez. Em outra jogada de bola parada Ernandes, se antecipou ao fixo joaçabense e fez um bonito gol, empatado o jogo e dando números finais a partida.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na terça-feira, dia 1º de setembro, o Carneiro Tricolor estreia na Chave Ouro do Campeonato Paranaense contra o Palmas, no Sudoeste do Paraná. O jogo está marcado para às 17h00 e terá transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV.