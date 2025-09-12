Trator é separado ao meio em acidente na PR-082

Um grave acidente de trânsito registrado na PR-082, entre Cianorte e Terra Boa, na noite de ontem, deixou um homem ferido e resultou na prisão de um motorista por embriaguez ao volante.

A colisão traseira envolveu um GM/Vectra e um trator Massey Ferguson/275. O condutor do automóvel bateu na traseira do trator, que com o impacto, chegou a partir ao meio. A parte da frente foi parar fora da pista.

O tratorista sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Já o motorista do Vectra realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,59 miligrama de álcool por litro de ar — índice considerado crime de trânsito.

Ele foi detido em flagrante e encaminhado à 21ª Subdivisão Policial (SDP) de Cianorte. Os dois veículos sofreram danos, mas, por não apresentarem pendências administrativas, foram liberados aos proprietários no próprio local do acidente.