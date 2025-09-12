Calor acima de 30°C e nebulosidade: fim de semana terá tempo dividido no Paraná

O fim de semana terá condições bem distintas no Paraná. Enquanto o Norte e o Oeste enfrentarão temperaturas acima dos 30°C durante as tardes, o Sul e o Leste do Estado terão tempo nublado e temperaturas mais amenas. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a situação muda na segunda-feira (15), com a formação de uma área de instabilidade no Sul do Brasil que pode trazer tempestades ao Paraná, principalmente nas cidades próximas à divisa com Santa Catarina.

A sexta-feira (12) começou com mínimas abaixo de 10°C em cidades do Sul e da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), como Lapa, São Mateus do Sul, Palmas e General Carneiro. Já em cidades da metade norte do Estado, como Paranavaí, Loanda e Apucarana, as mínimas ficaram na casa dos 20°C.

Durante a tarde, ainda faz calor nas regiões Norte, Noroeste e Oeste do Paraná, com máximas de mais de 30°C em cidades como Loanda, Paranavaí e Maringá, e possibilidade de pancadas localizadas e rápidas de chuva entre as faixas Central e Norte. Entre os Campos Gerais e Leste, a nebulosidade fica variável ao longo do dia, e as temperaturas máximas ficarão na faixa dos 20°C a tarde.

No sábado (13), o sol predomina na maior parte do Paraná e o calor segue à tarde no Norte e Noroeste, que terão máximas acima de 30°C. As mínimas previstas são entre 10°C e 12°C no Norte e de aproximadamente 18°C no Noroeste. No Oeste pode ocorrer maior variação de nuvens e há uma baixa possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva a tarde.

No Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e RMC, principalmente em cidades como Irati, São Mateus do Sul, Palmas e General Carneiro, as mínimas podem ficar na casa dos 5°C, e as máximas devem permanecer na casa dos 20°C.

No domingo (14) e na segunda-feira (15) as mínimas nestas mesmas regiões podem subir para a faixa dos 10°C. As máximas também sobem gradativamente. No domingo (14), o céu fica um pouco mais encoberto, com algumas aberturas de sol em grande parte do Paraná. Na metade sul do Estado há a possibilidade de algumas pancadas isoladas de chuva com trovoadas.

Segundo Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar, entre o amanhecer de sábado, domingo e segunda-feira, há expectativa de maior cobertura de nuvens baixas em regiões como o Litoral, RMC, Campos Gerais e Centro-Sul do Estado. “Na segunda-feira, essas áreas também podem registrar formação de nevoeiros nas primeiras horas do dia. Entre a Serra do Mar e as praias, o tempo fica mais variável, com muitas nuvens e chance de garoa ocasional, especialmente durante o fim de semana”, explica.

Mas é na segunda-feira (15), a partir da tarde, que as instabilidades ganham força, principalmente no Centro-Sul. Há risco de tempestades em municípios próximos à divisa com Santa Catarina, devido à formação de uma área de instabilidade na região Sul do Brasil. Até a terça-feira a chuva deve chegar com menos intensidade às outras regiões do Estado – inclusive a cidades do Norte, que completam quase 30 dias sem registrar uma gota de chuva.

A tendência é de que as temperaturas não tenham grande oscilação na próxima semana: as máximas e mínimas devem permanecer similares às que serão registradas na segunda-feira.

Agência Estadual de Notícias