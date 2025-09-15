Tragédia na PRC-369: acidente deixa quatro mortos e quatro feridos

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (14), por volta das 0h50, deixou quatro pessoas mortas e quatro feridas na PRC-369, trecho entre São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso, no Norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Esradual, um Ford/Fusion seguia sentido São Pedro do Ivaí–Bom Sucesso quando, colidiu frontalmente com um VW/Gol que trafegava no sentido contrário.

Equipes do SAMU e ambulâncias da região foram mobilizadas para o atendimento. No Ford/Fusion havia quatro ocupantes: três ficaram feridos e uma mulher, ainda não identificada, morreu no local.

No VW/Gol, que transportava também quatro pessoas, três não resistiram aos ferimentos — um homem de 38 anos, uma mulher de 35 anos e uma adolescente de 12 anos. Uma criança de seis anos, do sexo masculino, sobreviveu, mas sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada ao hospital.

A Polícia Civil de São Pedro do Ivaí e a Polícia Científica de Apucarana estiveram no local para realizar os levantamentos. A identificação de algumas vítimas ainda não foi confirmada, pois elas não portavam documentos pessoais.