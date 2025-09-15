Homem embriagado ameaça companheira com faca e danifica residência em CM

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no centro da cidade no inicio da noite deste domingo, 14. Segundo informações da corporação, uma mulher acionou a equipe policial relatando estar sendo ameaçada de morte pelo convivente, que estaria armado com uma faca.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima em via pública e o suspeito do lado de fora da residência. A mulher afirmou que o homem chegou embriagado e passou a proferir ameaças, dizendo que “queria beber seu sangue”.

Ela contou ainda que foi empurrada, caiu e machucou o joelho, embora não apresentasse ferimentos aparentes. Durante o episódio, o suspeito também teria destruído móveis da casa, quebrando uma porta e uma televisão.

Com a representação formal da vítima, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Durante busca domiciliar autorizada, a equipe localizou no armário do suspeito um pote transparente contendo aproximadamente 0,5 grama de maconha, que foi apreendida conforme os protocolos legais.