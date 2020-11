Tragédia na PR 317: motociclista morre em colisão com caminhonete

O condutor de uma motocicleta, com placa de Peabiru, morreu em colisão com uma caminhonete, com placas de Engenheiro Beltrão. O acidente ocorreu por volta das 11h30 deste domingo, próximo ao trevo de acesso a Sertãozinho.

O motociclista identificado por Valtecir A. da Silva, 41 anos, morreu no local do acidente. Segundo as informações, o motociclista seguia sentido Beltrão a Peabiru, enquanto a caminhonete Hilux SW4, dirigida por uma idosa de 71 anos transitava em sentido contrário. A motorista estava acompanhada de seu esposo, de 80 anos.

Conforme as informações, a motorista da caminhonete teria sido fechada por outro veículo e acabou perdendo o controle da direção. O veículo ficou descontrolado, atravessou o canteiro e bateu na moto, na outra pista.

A caminhonete parou fora da pista. Equipes do Policia Rodoviária Estadual, Siate, Samu, Viapar e até o Aeromédico de Maringá estiveram no local, mas o motociclista não resistiu.

O casal de idosos, que viajava na caminhonete sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão.