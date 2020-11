Helicóptero é apreendido com mais de 400 kg de cocaína na região

Um helicóptero com mais de 400 quilos de cocaína foi apreendido em uma área rural de Corumbataí do Sul, após pousar no local por falta de combustível. A ação que culminou com a apreensão foi desencadeada pela Polícia Militar, Civil e agentes da Policia Federal de Maringá no final da tarde dessa sexta-feira.

Tudo começou quando a Polícia Civil recebeu informação de que um homem suspeito estava hospedado em um hotel, no centro de Campo Mourão, Os policiais foram ao local e abordaram duas pessoas. Com eles, foi apreendido R$ 54 mil e uma picape VW Saveiro, com uma grande quantidade de combustível usado em aeronaves na caçamba.

Ao ser indagado sobre a origem do combustível, um deles demonstrou nervosismo e relatou que veio da cidade de Assis-SP, e entregaria a mercadoria para um outro rapaz que estava hospedado no mesmo hotel.

Na caminhonete também foi encontrada uma bomba de sucção e uma mangueira. O segundo suspeito também foi localizado no hotel, mas disse não saber de nada.

No entanto, os policiais localizaram com ele R$ 54 mil, momento em que o mesmo mudou a versão. Admitiu que o combustível seria entregue a ele, mas informou que estava fazendo aulas de aviação em Curitiba. Sobre o dinheiro, disse que seria usado para comprar óculos.

Diante da suspeita, a dupla foi conduzida até a delegacia de Polícia Civil. Enquanto isso, agentes da PF, com o apoio do GOA (Grupamento Aéreo da PC-PR), localizaram na cidade de Corumbataí do Sul, um helicóptero contendo vários fardos de cocaína. A princípio a aeronave aguardava abastecimento para sobrevoar.

O helicóptero foi levado ao pátio do 11º Batalhão da Polícia Militar e provavelmente vai ser repassado para as forças de segurança. Segundo a PM, o piloto da aeronave também foi detido durante a madrugada deste sábado.