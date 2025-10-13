Tragédia na PR-317: acidente mata duas pessoas e deixa vários feridos

Duas pessoas morreram e pelo menos outras nove ficaram feridas em um gravíssimo acidente automobilístico ocorrido no início da noite deste domingo (12) na rodovia PR-317, nas proximidades da ponte sobre o Rio Ivaí, entre Engenheiro Beltrão e Maringá.

A colisão envolveu um veículo GM/Celta, da cidade de Itambé, e uma caminhonete Chevrolet S10, com placas do estado de São Paulo. Conforme as primeiras informações colhidas no local, a caminhonete seguia sentido Maringá a Campo Mourão, quando o motorista foi surpreendido pelo Celta que realizava uma conversão na rodovia.

O impacto foi inevitável causando mortes instantâneas em duas pessoas do sexo masculino que estavam no Celta. Pelo menos mais nove pessoas foram atendidas no local por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros em estado grave.

Ambulâncias de Engenheiro Beltrão e outros municípios vizinhos prestaram apoio no resgate às vítimas que foram hospitalizadas em Campo Mourão e Maringá.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o socorro às vítimas e para o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que vai apurar as causas do acidente. Os corpos foram recolhidos pelo IML onde serão identificadas posteriormente.