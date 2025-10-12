PM desmantela ponto de tráfico de drogas e apreende armas e drogas em Araruna

Uma ação conjunta da Polícia Militar resultou na apreensão de armas, drogas e na prisão de um homem suspeito de tráfico na noite deste sábado (11), em Araruna. A operação teve início após uma denúncia anônima informar que três indivíduos encapuzados em motocicletas teriam entrado em uma residência no centro da cidade junto com a moradora, levantando suspeita de um possível roubo em andamento.

Diversas equipes se deslocaram em apoio, entre elas a CPU, ROTAM, equipe de Peabiru e o serviço Extrajornada de Campo Mourão. No local, os policiais visualizaram cinco pessoas na área externa do imóvel. Dois dos suspeitos, já conhecidos das equipes, fugiram pelos fundos, pulando muros de residências vizinhas.

Durante o acompanhamento, um dos fugitivos foi visto entrando em outra casa, onde tentou esconder um objeto sob uma cama. Ele foi abordado e, nas buscas, os policiais encontraram um revólver calibre .32 Smith & Wesson, municiado com seis munições intactas.

Na sequência, foi realizada uma varredura no interior do imóvel, onde os policiais localizaram uma porção de maconha pesando 484 gramas, além de outras quantidades de entorpecentes, dinheiro e materiais utilizados no fracionamento e venda de drogas. As buscas resultaram ainda na apreensão de cocaína, balanças de precisão e celulares.

Após nova denúncia, o proprietário da residência foi localizado em um terreno próximo. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, diante das provas e das drogas apreendidas, recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Um adolescente também foi apreendido e, juntamente com o material encontrado, encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, acompanhado de sua responsável legal. A ação rápida e coordenada das equipes policiais foi fundamental para desarticular o ponto de tráfico e retirar de circulação drogas, armas e objetos ilícitos.

Resultados da operação:

01 revólver calibre .32 apreendido;

10 munições (.32 e .38);

491 g de maconha;

455 g de cocaína;

04 balanças de precisão;

08 celulares;

R$ 384,50 em dinheiro;

01 homem preso;

01 adolescente apreendido.