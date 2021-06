Tragédia na Perimetral Tancredo Neves

A sexta-feira foi marcada por um trágico acidente na Perimetral Tancredo Neves, em Campo Mourão. O engenheiro civil, Lucas Amaral Toreli, de 28 anos, trafegava com uma moto Yamaha, placa de Maringá, quando chocou-se violentamente em um Ford Fiesta, no semáforo localizado no cruzamento com a rua Engenheiro Mercer.

A batida foi fatal, causando inclusive incêndio na moto. Torelo morreu no local. O acidente ainda envolveu uma outra motociclista, conduzida por uma mulher de 44 anos. Ela estava com uma moto Yamaha Cripton, esperando sinal abrir e sofreu ferimentos leves.

O Fiesta era dirigido por uma mulher de 62 anos, que com o forte impacto, ficou presa às ferragens. Ela foi socorrida por equipes do Siate e Samu, em estado grave. Segundo as informações da Polícia Civil, a motorista seguia pela Perimetral, sentido Parque de Exposições/Lar Paraná e ao fazer a conversão para acessar a rua Engenheiro Mercer, entrou na frente da moto de Lucas, provocando a batida.

Ele também seguia pela Perimetral, em sentido contrário e o sinal estava aberto para os dois. A morte prematura de Lucas causou grande comoção em Campo Mourão. Amigos lamentaram a tragédia por meio das redes sociais.