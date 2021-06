Mourãoenses campeões Brasileiro no Atletismo Adulto

A equipe mourãoense de atletismo Unimed/Fecam/Assercam está conquistando ótimos resultados na disputa do 40º Troféu Brasil Adulto de Atletismo, que está sendo disputado em São Paulo. Lucas Carvalho faturou nesta sexta-feira o tetracampeonato da competição na prova dos 400 metros rasos. O tempo de 45.69, alcançado pelo atleta, foi a melhor marca do país neste ano de 2021. Flávia Maria de Lima também levou título, na prova dos 800 metros rasos.

Nesta mesma prova feminina, Uhuru Figueira levou o sexto lugar. Helen Spadari ficou com a quarta colocação na prova dos 3.000 metros com obstáculos. No masculino, Kaio Vinicius ficou em 8º nos 400 metros rasos. A equipe mourãoense tem como seu treinador o professor Paulo Cesar da Costa (Paulinho). “Nossa equipe continua mostrando força a nível nacional, prova isto do ótimo trabalho que aqui é realizado”, destaca Paulinho.

A equipe de Atletismo de Campo Mourão tem patrocínio da Fecam através da Lei de Incentivo ao Esporte, Assercam, Unimed, Expresso Nordeste, Clinicsport, Médico Artur Andrade, Tawwab Esfiras, Depósito Marinho, Mercado São José, Ligue, Unopar e Nota Paraná.