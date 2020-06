Tragédia na Perimetral: motociclista morre em colisão com automóvel

O fim de semana começou com um trágico acidente de trânsito, em Campo Mourão. O motociclista Francisco Luiz de Oliveira, 60 anos, morreu ao ser atingido em cheio por um veículo GM/Astra, no momento em que atravessava a Perimetral Tancredo Neves com uma moto Honda Biz.

O acidente aconteceu por volta das 12h40 deste sábado, no cruzamento com a rua Araruna. O condutor da moto seguia pela rua Araruna, sentido Centro/Santa Casa, enquanto o motorista do Astra dirigia pela Perimetral, sentido Lar Paraná/Coamo.

No local não foi possível identificar qual dos dois teria “furado” o sinal vermelho. A Policia Rodoviária Estadual vai apurar as circunstâncias do acidente.

Com o forte impacto, a moto foi arremessada a vários metros. Oliveira morreu no local do acidente. O Siate chegou a ser acionado, mas ele já estava em óbito e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Na rodovia, ficaram as marcas de uma longa frenagem do Astra.