Tragédia na BR-369: acidente deixa três mortos e cinco feridos em Corbélia

Um acidente envolvendo um ônibus do transporte escolar e dois automóveis causou três óbitos na manhã desta segunda-feira (28) na rodovia BR-369, em Corbélia. Pelo menos mais cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência teve início com uma colisão frontal entre um automóvel Citroën e um ônibus escolar, que no momento transportava apenas o motorista. Com o impacto, o Citroën ficou parado sobre a pista.

Na sequência, um Volkswagen Gol que trafegava no mesmo sentido colidiu frontalmente com o Citroën parado e, logo depois, atingiu também um caminhão Volvo que prestava apoio ao acidente.

O acidente causou a morte de três ocupantes do Citroën, enquanto outros dois ficaram feridos. No Gol, três pessoas ficaram feridas. O motorista do ônibus e o condutor do caminhão Volvo não sofreram ferimentos.

Equipes de resgate, incluindo ambulâncias e socorristas, estão no local prestando atendimento às vítimas. A Polícia Rodoviária Federal realiza o atendimento no local. A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para os procedimentos legais.

Fonte: PRF