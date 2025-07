Após domingo marcado por chuva e ventos de mais de 70 km/h, frio vai voltar ao Paraná

A passagem de mais uma frente fria sobre a região Sul do Brasil trouxe chuva para todas as regiões do Paraná nesse domingo (27). Temporais foram acompanhados de ventos fortes e raios em várias cidades. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nove municípios tiveram rajadas de vento de mais de 70 km/h, e em cinco municípios o volume acumulado de chuva deste domingo ajudou a atingir a média histórica do mês de julho. E para terça-feira (29), a previsão é de que a temperatura caia e fique perto de 5°C em algumas cidades.

“A frente fria se originou da intensificação de um sistema de baixa pressão que atuava na região do Paraguai. Em um período de três horas o eixo dessa frente fria avançou aproximadamente 150 km. Este rápido deslocamento também proporcionou a ocorrência de rajadas de vento fortes”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Em sete estações do Simepar e duas do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) foram registradas rajadas de vento acima de 70 km/h neste domingo (27): Diamante do Norte (91,1 km/h); Santo Antônio da Platina (83,5 km/h); Japira (76,3 km/h); Guarapuava (74,5 km/h); Laranjeiras do Sul (73,4 km/h); Campo Mourão (72,4 km/h); Londrina (71,6 km/h); Cornélio Procópio (70,6 km/h); e Altônia (70,2 km/h). Em várias outras cidades das regiões Central, Noroeste e Norte, as rajadas de vento ficaram entre 60 km/h e 70 km/h. Na Capital, as rajadas não passaram de 49,3 km/h, por volta de 21h30.

No início da madrugada desta segunda-feira (28), Londrina e Santo Antônio da Platina ainda registravam rajadas de vento acima de 50 km/h. Durante a manhã a frente fria já atuava na região Sudeste do país. “Entretanto, a presença de um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul ainda poderá favorecer a ocorrência de ventos contínuos em vários setores do Paraná nesta segunda – com mais intensidade no Sul e Leste do estado”, detalha Braun.

CHUVA

O acumulado de chuva deste domingo (27) ajudou cinco cidades a atingir a média histórica do mês de julho. Em Cascavel, a média de chuva para julho é de 79,6 mm, e domingo a cidade chegou a 83,8 mm; em Foz do Iguaçu a média é de 70,1 mm, e a cidade chegou a 98,8 mm; em Santa Helena a média é de 84,9 mm e a cidade chegou a 97,8 mm; em São Miguel do Iguaçu a média é de 80,1 mm, e a cidade chegou a 87.8 mm; e em Toledo a média é de 86,5 mm, e a cidade chegou a 101,2 mm.

Em Toledo e Cascavel foram 26 dias sem uma gota de chuva desde o fim de junho. A média de chuva de julho foi atingida apenas com o volume acumulado de quinta (24) até este domingo (27). Em Foz, Santa Helena e São Miguel do Iguaçu foram 24 dias sem chuva significativa desde o fim de junho. Em alguns dias teve registro de garoa, mas os maiores acumulados também foram registrados entre quinta e domingo. Em algumas áreas do Norte e do Noroeste, domingo registrou a primeira chuva dos últimos 30 dias.

FRIO A CAMINHO

Apesar da frente fria ter se afastado do Paraná, ainda há presença de nebulosidade sobre o estado e a possibilidade de chuva ocasional, além de rajadas de vento contínuas com intensidade moderada a forte, principalmente próximo à divisa com Santa Catarina e entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. Porém, na terça-feira, o avanço do ar polar sobre a Região Sul do Brasil vai trazer o frio novamente.

“As temperaturas não se elevam muito nesta segunda-feira mas, a partir da noite, esfria bastante em todo o Paraná, isso em função do avanço do ar polar sobre o sul do Brasil. A partir de terça-feira as temperaturas diminuem bastante. Entre o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Campo Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, as temperaturas devem ficar perto dos 5°C em algumas cidades, até mesmo com possibilidade de geada de fraca intensidade”, ressalta Braun.

A diferença será grande. A menor temperatura mínima desta segunda-feira até as 8h foi em Cascavel, que registrou 9,3°C. Em todas as outras cidades as mínimas ficaram entre 10,9°C e 18,5°C. As menores mínimas do dia serão registradas a noite. Já na terça as mínimas devem ficar entre 5°C e 12°C, e na quarta podem variar de 0°C a 10°C, de acordo com a região.

O frio permanece até quinta-feira (31). Na quarta há risco de geada fraca até mesmo na região Norte, por conta das temperaturas mínimas entre 4°C e 7°C. Já no Sul, Centro-Sul, Sudoeste e Campos Gerais, as temperaturas podem ficar negativas. Já na quinta, a possibilidade de geadas é maior no Centro-Sul, Sudoeste e nos Campos Gerais, que terão temperaturas ligeiramente abaixo dos 5°C no amanhecer.

Quinta (31) a tarde as temperaturas voltam a subir. No Oeste e no Noroeste, por exemplo, as temperaturas máximas de quinta já estarão próximas a 25°C. Na sexta-feira (01) o frio perde bastante intensidade. “Há uma probabilidade maior para a ocorrência de nevoeiros na sexta, e com isso a temperatura não diminui tanto. À tarde os valores nos termômetros já ficam bem agradáveis, acima dos 20°C em praticamente todas as regiões paranaenses”, afirma Braun.

Agência Estadual de Notícias