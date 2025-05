Tragédia em Tuneiras do Oeste: acidente mata quatro pessoas

Quatro pessoas morreram em um trágico de acidente entre quatro veículos na noite desta quinta-feira (8), na rodovia BR-487, em Tuneiras do Oeste. O acidente aconteceu na saída para Campo Mourão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), envolveram-se no acidente um Ford Fiesta, um Chevrolet Spin, um Fiat Cronos da Secretária de Saúde da cidade de Maria Helena e um caminhão Volkswagen.

O Cronos era ocupado por três pessoas que retornavam de atendimento médico em Curitiba, entre elas duas mulheres que morreram no local. O motorista teve ferimentos graves. Ele foi transferido para hospital de Cianorte após atendimento em Tuneiras do Oeste.

Morreram também dois homens que estavam no Fiesta. Os ocupantes da Spin e do caminhão não se feriram, segundo as primeiras informações.

A PRF de Campo Mourão atendeu a ocorrência e apura as causas do acidente. Conforme o levantamento preliminar, o Fiesta e a Spin seguiam sentido a Campo Mourão. Já o Cronos e o caminhão vinham em direção oposta.

Equipes da Polícia Civil e Criminalística estiveram no local. Após os levantamentos iniciais, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.